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Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу

По словам бойца, он готов выйти на ринг в случае выгодного предложения.
Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу
18 мая 2023 09:59
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Российский боец Магомед Исмаилов отреагировал на слова чемпиона Олимпийских игр — 2016 по боксу Евгения Тищенко, который заявил, что готов сразиться с Лысым Хищником на голых кулаках.

«Олимпийский чемпион по боксу Тищенко хочет разделить ринг со мной! Походу, я и в правду на другом уровне. Женек решил, что в противостоянии со мной можно заработать легкие деньги.

Обещаю сделать все, чтобы они были самыми трудными в его жизни. Если будет правильное предложение, будет ответ да», — приводит слова Исмаилова пресс-служба RCC.

Напомним, что в рамках «Бойцовского месяца RCC» Евгений Тищенко одержал победу над Ива Нгабу, а Магомед Исмаилов был ведущим первого кулачного турнира RCC Hard.

источник: «Советский спорт»
Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу
Магомед Исмаилов бросил вызов олимпийскому чемпиону по боксу
По словам бойца, он готов выйти на ринг в случае выгодного предложения.
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