Энтони Джошуа не собирается проводить боксёрский поединок с Нганну

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его подопечный не заинтересован в проведении боя с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Я говорил с Энтони об этом бое. Ему нравится сама идея такого поединка, но сейчас он полностью сосредоточен на своей боксерской карьере и не хотел бы отвлекаться на что-то постороннее. Нганну - опасный противник, но Энтони собирается готовиться к поединку с Деонтеем Уайлдером и не считает, что бой с Фрэнсисом может ему в этом помочь», - приводит слова Хирна Pub Talk.

Ранее Нганну выражал желание провести боксерский бой с Джошуа. Нганну недавно стал бойцом PFL и получил официальное разрешение от промоушена на проведение боев по правилам бокса.