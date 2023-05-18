Фьюри — об Усике: не могу дождаться, когда нокаутирую эту крысу

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что продолжает ждать боя с украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF и WBO.

«Не могу дождаться момента, когда я нокаутирую эту мелкую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый и пучеглазый бомжара. Продолжай бегать от меня, кролик. Я не слышал ничего ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время», - написал Фьюри в своих соцсетях.

Фьюри и Усик вели переговоры о поединке, однако не смогли согласовать финансовые условия. В итоге в следующем бою Усик встретится с британцем Даниэлем Дюбуа.