Фьюри заявил о желании провести бой этим летом: Найдите мне соперника, и я его вырублю

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри намерен провести бой в июле или августе. Об этом британец заявил в соцсети.

В своем обращении боксер упомянул промоутера, Фрэнка Уоррена, и призвал его приложить все усилия для организации поединка на северо-западе Англии

«Найди мне соперника, Фрэнк, и я его вырублю. Сделай мне бой, Фрэнк. Потому что большие собаки не хотят получать до декабря. А я готов сейчас! Вперед», – заявил британец в соцсети.

В апреле этого года Тайсон Фьюри должен был подраться с украинцем Александром Усиком, однако, стороны не смогли договориться о финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что Фьюри проведет бой с Усиком в декабре 2023 года. Ожидается, что он пройдет в Саудовской Аравии.