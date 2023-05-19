На YouTube-канале «Лига Ставок» вышел сюжет, в котором амбассадор компании и профессиональный боксер мирового уровня – Мурат Гассиев, погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков, и поделился своим экспертным мнением.

Что обычно чувствуют боксеры перед боем? На каком уровне развития находится бокс во Владикавказе? Какой важный совет даст Мурат Гассиев начинающим боксерам? Что обычно испытывает боксер после победы? Ответы на эти и другие вопросы зрители смогут найти в сюжете по ссылке.