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Мурат Гассиев погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков

«Лига Ставок» на своем YouTube-канале выпустила сюжет с Муратом Гассиевым с мощнейшего вечера бокса «Pravda Boxing» во Владикавказе.
Мурат Гассиев погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков
19 мая 2023 13:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Лига Ставок

На YouTube-канале «Лига Ставок» вышел сюжет, в котором амбассадор компании и профессиональный боксер мирового уровня – Мурат Гассиев, погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков, и поделился своим экспертным мнением.

Что обычно чувствуют боксеры перед боем? На каком уровне развития находится бокс во Владикавказе? Какой важный совет даст Мурат Гассиев начинающим боксерам? Что обычно испытывает боксер после победы? Ответы на эти и другие вопросы зрители смогут найти в сюжете по ссылке.

источник: «Советский спорт»
Мурат Гассиев погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков
Мурат Гассиев погрузил зрителей в атмосферу профессиональных поединков
«Лига Ставок» на своем YouTube-канале выпустила сюжет с Муратом Гассиевым с мощнейшего вечера бокса «Pravda Boxing» во Владикавказе.
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