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Канело рассчитывает обойти запрет WBC ради реванша с россиянином Биволом 

В первом бою 32-летний мексиканец потерпел поражение. 
Канело рассчитывает обойти запрет WBC ради реванша с россиянином Биволом 
19 мая 2023 21:18
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Мексиканский боксер, регулярный чемпион по версии WBA, Сауль «Канело» Альварес согласен проигнорировать запрет Всемирного боксерского совета (WBC), чтобы вновь встретиться на ринге с непобежденным российским боксером Дмитрием Биволом.

Отметим, что ранее руководитель совета Маурисио Сулейман сообщил об отказе в санкции на реванш бойцов со стороны организации.

«У нас имеются варианты. Если WBC не даст санкцию, то выберем другую весовую категорию или промежуточный вес», — приводит слова представителя Альвареса ТАСС.

Напомним, что в первом поединке, который длился 12 раундов, Дмитрий Бивол одолел Канело единогласным решением судей. Бой состоялся на стадионе «T-Mobile» в Лас-Вегасе в мае 2022 года.

источник: ТАСС
Канело рассчитывает обойти запрет WBC ради реванша с россиянином Биволом 
Канело рассчитывает обойти запрет WBC ради реванша с россиянином Биволом 
В первом бою 32-летний мексиканец потерпел поражение. 
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