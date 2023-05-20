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Российский боксер Курбанов возглавил общемировой рейтинг Boxrec

В карьере непобедимого боксера 25 поединков на профессиональном ринге.
20 мая 2023 08:49
автор: Александр Евграфов

Российский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов возглавил общемировой рейтинг Boxrec в весовой категории до 69,9 кг. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

В тройке лучших также два американских боксера – серебряный чемпион США по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Хесус Рамос и временный чемпион мира WBC Брайан Мендоза.

27-летний Курбанов является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации. Предыдущий бой Курбанова состоялся в мае этого года. В Екатеринбурге он победил француза Мишеля Соро раздельным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации. Всего в карьере непобедимого российского боксера 25 боев.

источник: Boxrec.com
Российский боксер Курбанов возглавил общемировой рейтинг Boxrec
В карьере непобедимого боксера 25 поединков на профессиональном ринге.
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