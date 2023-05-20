Конор Макгрегор готов провести боксёрский поединок с Саулем Альваресом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов провести бой с мексиканским боксером, абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

«Я левша, Райдер был левшой, Билли Джо Сондерс был левшой. Я знаю все методы и понимаю, что мог бы сделать с ним в бою. Я без проблем подерусь с Канело, мне плевать», - приводит слова КОнора Макгрегора MMAFighting.

На счету Макгрегора есть один боксерский поединок - в 2017 году он дрался с Флойдом Мейвезером и уступил ему техническим нокаутом в десятом раунде.