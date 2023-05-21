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Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни в титульном бою спорным решением судей

Поединок прошел в Лас-Вегасе.
21 мая 2023 08:11
автор: Александр Поволоцкий

Завершился титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе между Девином Хейни из США и представителем Украины Василием Ломаченко.

Бой на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе в весовой категории до 61,2 кг продлился все двенадцать раундов. Победу единогласным решением судей одержал Хейни. Американец защитил титулы чемпиона по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

Отметим, что по запискам независимого судьи украинец выиграл три чемпионских раунда. По версии Макса Келлермана, Ломаченко был сильнее в семи раундах.

Добавим, что Девин продлил свою победную серию до 30 боев. Из них 15 американец завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере.

источник: «Советский спорт»
Василий Ломаченко проиграл Девину Хейни в титульном бою спорным решением судей
Поединок прошел в Лас-Вегасе.
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