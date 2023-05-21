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Хейни прокомментировал победу над Ломаченко

21 мая 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий

В Лас-Вегасе состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в легком дивизионе.

Американский боксер Девин Хейни нанес поражение украинцу Василию Ломаченко.

Напомним, что бой, который длился продлился 12 раундов, завершился победой представителя США единогласным решением судей.

«Ломаченко будущий член Зала славы бокса. Очень уважаю Василия, он очень искусный. Он отличный спортсмен и боксер. Всех Благодарю», — заявил Девин после боя.

Добавим, что американец продлил свою победную серию до 30 боев. Из них 15 американец завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере.

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источник: «Советский спорт»
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