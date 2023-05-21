Ломаченко не смог сдержать слез после проигранного боя с Хейни

Украинский боксер Василий Ломаченко не смог сдержать слез после поражения в поединке с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе американцем Дэвином Хейни.

«Я не могу говорить об этом сейчас. Это не лучший момент для меня. Не знаю, что будем делать дальше. Спасибо всем, кто пришел», – сказал Ломаченко на ринге после боя. Позднее Ломаченко не сдержать слез, видео размещено в социальных сетях.

Бой между Ломаченко и Хейни состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере.