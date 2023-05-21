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Стали известны судейские записки боя Ломаченко против Хейни

Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).
21 мая 2023 09:26
автор: Александр Поволоцкий

В интернете опубликовано фото судейских записок боя за титул абсолютного чемпионата мира в легком дивизионе между американцем Дэвином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Отметим, что все трое рефери отдали победу представителю США со счетом 116-112, 115-113 и 115-113.

Судя по запискам, Тим Читэм и Дэвид Сазерленд выставили счет 115-113. При этом после шести раундов у одного из рефери американец лидировал со счетом 59-55, а у другого — 58-56. У еще одного судьи Дейва Моретти первая половина боя получилась равной.

Фото: телеграм-канал FightSpace

Добавим, что по оценкам независимых судей победу в поединке одержал Ломаченко.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере.

источник: «Советский спорт»
Стали известны судейские записки боя Ломаченко против Хейни
Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).
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