«Все видели, что сегодня произошло». Ломаченко – о судействе в титульном бою с Хейни

Василий Ломаченко высказался относительно работы рефери после поражения от Девина Хейни.

Напомним, что украинский боксер уступил американцу единогласным решением судей. Ряд экспертов считают, что победу заслужил Василий.

«Не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно комментировать это», - заявил Ломаченко после поединка.

Добавим, что Хейни защитил титулы чемпиона по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.