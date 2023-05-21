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«Все видели, что сегодня произошло». Ломаченко – о судействе в титульном бою с Хейни

Украинец потерпел третье поражение в карьере.
«Все видели, что сегодня произошло». Ломаченко – о судействе в титульном бою с Хейни
21 мая 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Василий Ломаченко высказался относительно работы рефери после поражения от Девина Хейни.

Напомним, что украинский боксер уступил американцу единогласным решением судей. Ряд экспертов считают, что победу заслужил Василий.

«Не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно комментировать это», - заявил Ломаченко после поединка.

Добавим, что Хейни защитил титулы чемпиона по версии WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.

источник: «Советский спорт»
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