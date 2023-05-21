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Ломаченко превзошел Хейни в количестве точных ударов

Тем не менее, украинец проиграл бой единогласным решением судей.
21 мая 2023 10:11
автор: Александр Евграфов

Украинский боксер Василий Ломаченко превзошел своего соперника абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни по ряду показателей, в том числе и в количестве точных силовых ударов.

В 12 раундах поединка Ломаченко произвел 564 удара, донеся до соперника 124 из них (22%), у Хейни 405 ударов, 110 из которых достигли цели. В количестве точных силовых ударов Ломаченко также был лучше американца – соотношение 95 против 90.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей, который, таким образом, защитил свои титулы.

Ломаченко потерпел третье поражение в профессиональной карьере при 17 победах. Хейни остается непобежденным бойцом, одержав 30-ю победу в 30 поединках.

источник:
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Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.
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