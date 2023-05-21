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Команда Ломаченко опротестует итоги боя с Хейни

Поединок завершился победой американца единогласным решением судей.
Команда Ломаченко опротестует итоги боя с Хейни
21 мая 2023 10:42
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Команда украинского боксера, бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко намерена опротестовать результат поединка с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас назвал итоги боя самым большим ограблением и пообещал подать апелляцию, сообщает ESPN.

Бой между Ломаченко и Хейни состоялся в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Американец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

источник: ESPN
Команда Ломаченко опротестует итоги боя с Хейни
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