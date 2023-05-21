Кудряшов считает, что Ломаченко выиграл титульный бой у Хейни

Российский боксер считает, что украинец Василий Ломаченко был сильнее Девина Хейни из США в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 61,23 кг.

Напомним, что бой в Лас-Вегасе завершился победой американца единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113). Однако, ряд экспертов уверены, что титул должен был достаться Василию.

«Не знаю статистику боя, но кажется, преимущество Ломаченко будет приличным. Не понимаю, как Дейв Моретти отдал десятый раунд Хейни. Как? За что?! Может, мы разные раунды смотрели. Я думал, что Вася там закончит бой досрочно. При всем уважении, как этот раунд можно отдать Хейни, даже при условии, что чемпионов нужно побеждать чуть ли не досрочно. Вася реально выиграл бой», — цитирует Кудряшов «Метарейтинг».

Отметим, что Ломаченко превзошел Хейни в количестве точных ударов.

Василий потерпел третье поражение в профессиональной карьере при 17 победах. Девин остается непобежденным бойцом, одержав 30-ю победу в 30 поединках.