Стали известны гонорары Ломаченко и Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона

Стало известно, сколько заработали украинец Василий Ломаченко и Девина Хейни из США после боя за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

Напомним, что поединок завершился победой 24-летнего американца единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппингер, Ломачеко получит за бой 3 млн долларов, а Хейни - 4 млн. Отмечается, что американца могут оштрафовать за толчок украинца во время дуэли взглядов.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.