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Чемпионка Европы Солуянова высказалась в поддержку Ломаченко после поражения украинца от Хейни

Россиянка участвовала в Олимпийских играх 2021 года, которые проходили в Токио.
22 мая 2023 15:57
автор: Александр Поволоцкий

Русская боксерша Светлана Солуянова высказалась относительно поражения украинца Василия Ломаченко от американца Девина Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, что поединок продлился все 12 раундов. Победу единогласным решением судей одержал Хейни. Ряд экспертов считают, что бой остался за Ломаченко.

«Обокрали внаглую! На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно лучший. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел», – написала Солуянова на своей странице в соцсети.

Добавим, что Хейни защитил титулы в легком весе по версиям WBO, WBA, WBA и IBF.

источник: «Советский спорт»
Чемпионка Европы Солуянова высказалась в поддержку Ломаченко после поражения украинца от Хейни
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