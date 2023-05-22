Жан-Клод Ван Дамм назвал победителя в поединке Василия Ломаченко и Девина Хейни

Украинец Василий Ломаченко одержал безоговорочную победу над американцем Девином Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Такое мнение выразил легендарный актер Жан-Клод Ван Дамм.

«Разница в 11 лет. Хейни проиграл, а Ломаченко – победил. Все очень просто. Это американская публика, поединок обслуживали судьи из США.

Я люблю бокс и разбираюсь в единоборствах, и Хейни совершенно точно проиграл», – заявил актер в соцсети.

Ранее подобную точку зрения высказала чемпионка Европы из России Светлана Солуянова. По ее словам, «судьи обокрали» украинского боксера, отдав победу Хейни.