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Стало известно, когда Спенс и Кроуфорд проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира

Оба являются непобежденными боксерами.
24 мая 2023 12:37
автор: Александр Поволоцкий

Американские боксеры Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд согласовали дату и место проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Как сообщает ESPN, бой состоится 29 июля. Отмечается, что поединок чемпионов мира пройдет в Лас-Вегасе.

Добавим, что в своем последнем бою 35-летний Кроуфорд провел добровольную защиту титула WBO против Давида Аванесяна из России. Теренс нокаутировал соперника в шестом раунде.

Спенс не выступал с апреля 2022 года. Тогда 33-летний боксер нокатуировал в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.

источник: ESPN
Стало известно, когда Спенс и Кроуфорд проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
Оба являются непобежденными боксерами.
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