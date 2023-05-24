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Никита Цзю нокаутировал в первом раунде Бенджамина Боммбера

Поединок прошел в Мельбурне.
Никита Цзю нокаутировал в первом раунде Бенджамина Боммбера
24 мая 2023 15:16
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российско-австралийский боксер Никита Цзю нанес поражение Бенджамину Боммберу.

Отметим, что 25-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю выиграл поединок в весовой категории до 69,9 кг, нокаутировав австралийца в первом раунде.

Судья остановил поединок на последней минуте после того, как Боммбер пропустил удар. Цзю начал активно добивать австралийца, пока не вмешался рефери.

Добавим, что для Никиты это шестая победа в карьере. Все предыдущие пять поединков он также выиграл нокаутом. Боммбер потерпел первое поражение в карьере.

источник: «Советский спорт»
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