Никита Цзю нокаутировал в первом раунде Бенджамина Боммбера

Российско-австралийский боксер Никита Цзю нанес поражение Бенджамину Боммберу.

Отметим, что 25-летний сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю выиграл поединок в весовой категории до 69,9 кг, нокаутировав австралийца в первом раунде.

Судья остановил поединок на последней минуте после того, как Боммбер пропустил удар. Цзю начал активно добивать австралийца, пока не вмешался рефери.

Добавим, что для Никиты это шестая победа в карьере. Все предыдущие пять поединков он также выиграл нокаутом. Боммбер потерпел первое поражение в карьере.