Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу своего сына Никиты в поединке с австралийцем Бенджамином Боммбером.

«Во-первых, мы отталкиваемся от того, какие соперники. Понимаем, что уровень ещё не самый большой. Но все соперники Никиты были без проигрышей. Бен – местный, свой дом. Это было преимущество не в сторону Никиты. Но сын разобрался. Пропустил на первых секундах удар, но успокоился, вернулся, оттолкнулся от того, что должен был делать. Я не работал по плану боя, но получилась хорошая комбинация, хороший удар и добивание», - приводит слова Кости Цзю «Чемпионат».

Никита Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

Для Никиты это шестая победа в карьере. Все предыдущие пять поединков он также выиграл нокаутом. Боммбер потерпел первое поражение в карьере.