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Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером

Никита нокаутировал соперника в первом раунде.
24 мая 2023 15:34
автор: Александр Кожевников

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал победу своего сына Никиты в поединке с австралийцем Бенджамином Боммбером.

«Во-первых, мы отталкиваемся от того, какие соперники. Понимаем, что уровень ещё не самый большой. Но все соперники Никиты были без проигрышей. Бен – местный, свой дом. Это было преимущество не в сторону Никиты. Но сын разобрался. Пропустил на первых секундах удар, но успокоился, вернулся, оттолкнулся от того, что должен был делать. Я не работал по плану боя, но получилась хорошая комбинация, хороший удар и добивание», - приводит слова Кости Цзю «Чемпионат».

Никита Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

Для Никиты это шестая победа в карьере. Все предыдущие пять поединков он также выиграл нокаутом. Боммбер потерпел первое поражение в карьере.

источник: Чемпионат.com
Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером
Никита нокаутировал соперника в первом раунде.
24.05.2023 15:34
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автор: Александр Кожевников
Никита Цзю нокаутировал в первом раунде Бенджамина Боммбера
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