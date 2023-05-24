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Стало известно, когда Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге

Боксер завоевал очередную награду на медународном соревновании.
24 мая 2023 19:53
автор: Александр Поволоцкий

Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов назвал примерные сроки, когда серебряный призер ОИ-2020 Муслим Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге.

Напомним, что на ЧМ-2023 в Ташкенте 26-летний спортсмен завоевал свою вторую золотую медаль в рамках чемпионатов мира. Муслим победив в финале Азиза Муийдина из Италии

«Планируем следующий бой на август или сентябрь», — цитирует Кравцова ТАСС.

Добавим, что на последнем чемпионате мира российские боксеры выступали с национальным флагом и гимном.

источник: ТАСС
Стало известно, когда Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге
Боксер завоевал очередную награду на медународном соревновании.
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