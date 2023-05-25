Судью боксерского поединка между Курбановым и Соро дисквалифицировали на полтора года

Дмитрий Болдырев, судья поединка по правилам бокса между россиянином Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро, был дисквалифицирован на полтора года. Об этом сообщили в Федерации бокса России.

«По итогам заседания контрольно-просмотровой и судейской комиссий департамента профессионального бокса Федерации бокса России принято решение об отстранении судьи Болдырева на полтора года — до 20 ноября 2024 года», - приводит слова представителя Федерации бокса России ТАСС.

Напомним, бой прошел 6 мая в Екатерибурге. По итогам боя Курбанов одержал победу над французом раздельным судейским решением.