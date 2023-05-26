ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Победителя Ломаченко оштрафовали на 400 тысяч долларов за толчок соперника

Инцидент произошел во время битвы взглядов.
26 мая 2023 18:36
автор: Александр Евграфов

Американский боксер Девин Хейни заплатит 400 тысяч долларов за толчок украинца Василия Ломаченко во время битвы взглядов накануне поединка.

В начале Хейни что-то сказал украинцу, а затем его сильно толкнул, из-за чего едва не завязалась потасовка.

«Прими свое поражение как мужчина и перестань плакать. Передай комиссии, пусть вернут мне мои 400 тысяч за этот толчок!» — написал Хейни в твиттере.

Хейни в поединке с Ломаченко защитил свои титулы абсолютного чемпиона мира по версии WBC, WBA Super, IBF, WBO и The Ring в легком весе, одержав победу в 12-раундовом поединке единогласным судейским решением.

Впрочем, многие посчитали, что Ломаченко засудили.

Ранее сообщалось, что за бой Ломачеко получит за бой 3 млн долларов, а Хейни - 4 млн.

Хейни продлил свою победную серию до 30 боев, из них 15 завершил нокаутом. Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

источник: «Советский спорт»
Победителя Ломаченко оштрафовали на 400 тысяч долларов за толчок соперника
Инцидент произошел во время битвы взглядов.
26.05.2023 18:36
Бокс
автор: Александр Евграфов
Судью боксерского поединка между Курбановым и Соро дисквалифицировали на полтора года
Бой завершился победой Курбанова раздельным решением судей.
25.05.2023 18:43
Бокс
автор: Александр Кожевников
Стало известно, когда Гаджимагомедов проведет следующий поединок на профессиональном ринге
Боксер завоевал очередную награду на медународном соревновании.
24.05.2023 19:53
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Костя Цзю прокомментировал победу сына Никиты в бою с Бенджамином Боммбером
Никита нокаутировал соперника в первом раунде.
24.05.2023 15:34
Бокс
автор: Александр Кожевников
Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде
Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде
Поединок прошел в Мельбурне.
24.05.2023 15:16
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, когда Спенс и Кроуфорд проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
Оба являются непобежденными боксерами.
24.05.2023 12:37
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Жан-Клод Ван Дамм назвал победителя в поединке Василия Ломаченко и Девина Хейни
Поединок завершился судейским скандалом.
22.05.2023 21:32
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Чемпионка Европы Солуянова высказалась в поддержку Ломаченко после поражения украинца от Хейни
Россиянка участвовала в Олимпийских играх 2021 года, которые проходили в Токио.
22.05.2023 15:57
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны гонорары Ломаченко и Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона
Поединок состоялся 21 мая в Лас-Вегасе.
22.05.2023 13:22
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Кудряшов считает, что Ломаченко выиграл титульный бой у Хейни
Кудряшов считает, что Ломаченко выиграл титульный бой у Хейни
Поединок продлился все 12 раундов.
21.05.2023 14:01
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика