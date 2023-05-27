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Фьюри хочет провести поединок с Джошуа в сентябре

Ранее стороны уже вели переговоры по организации боя, но он не состоялся.
27 мая 2023 09:47
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри предложил своему соотечественнику Энтони Джошуа провести поединок в сентябре этого года.

«Несколько дней назад я отправил Энтони Джошуа первоначальный вариант контракта на бой в сентябре, чтобы провести его на «Уэмбли». Поединок хотят увидеть все, включая меня. Давай подарим миру то, что он хочет. Я не буду записывать миллион видео, оказывать на тебя давление. Мяч на твоей стороне», - говорится в публикации, которую Фьюри разместил в социальных сетях.

В конце прошлого года стороны вели переговоры об организации поединка, но они закончились неудачей. Также не удалось согласовать поединок между Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Фьюри последний поединок провел в декабре, победив Дерека Чисору техническим нокаутом. Джошуа в апреле единогласным решением судей одержал победу над Джермейном Франклином.

источник: «Советский спорт»
Фьюри хочет провести поединок с Джошуа в сентябре
Ранее стороны уже вели переговоры по организации боя, но он не состоялся.
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