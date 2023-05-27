«Сбежал, придумав миллион оправданий». Фьюри - о срыве переговоров по поводу боя с Усиком

Британский боксер Тайсон Фьюри в очередной раз обвинил украинца Александра Усика в срыве их очного поединка.

Отметим, что спортсмен из Англии владеет поясом WBC. Усик является чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF. Победитель боя тяжеловесов станет абсолютным чемпионом мира.

«Усик – сучка, я уже говорил вам, ребята. Он сбежал 29 апреля, придумав миллион оправданий», – написал на своей странице в соцсети Фьюри.

Добавим, что команды боксеров должны были подписать контракт на бой к 1 апреля, но этого не произошло.