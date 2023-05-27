Российские чемпионы мира по боксу стали кавалерами ордена Почета Дагестана

Боксеры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов, выигравшие золото чемпионата мира 2023 года, награждены орденом Почета Дагестана III степени, сообщает пресс-служба главы республики Сергея Меликова.

«Ребята поставили цель – добиться высоких результатов. И они достигнуты. Когда смотришь бой, понимаешь, через какую психологическую нагрузку, давление, боль и травмы чемпионы приходят к медалям и поясам», – сказал Меликов.

Атаев и Гаджимагомедов стали чемпионами мира на минувшем турнире в Ташкенте в весовых категориях до 86 и до 92 килограмм соответственно.

Российская сборная участвовала в чемпионате с государственными символами страны, из-за чего 19 стран бойкотировали турнир.