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Ли Вуд победил Маурисио Лару и завоевал титул WBA в полулегком весе

Вуд вернул себе титул.
28 мая 2023 08:50
автор: Александр Кожевников

Британский боксер Ли Вуд завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе.

Вуд одержал победу над мексиканцем Маурисио Ларой. Поединок продлился все запланированные 12 раундов и завершился победой Вуда единогласным решением судей (118-109, 118-109, 116-111).

Примечательно, что перед боем Лара был лишен титула, так как не смог сделать вес.

Вуд потерял титул чемпиона мира в феврале, уступив Ларе нокаутом, однако теперь смог вернуть чемпионский пояс себе.

На счету Вуда 30 боев, в которых он одержал 27 побед и потерпел три поражения. Маурисио Лара потерпел третье поражение в карьере при 26 победах.

источник: «Советский спорт»
Ли Вуд победил Маурисио Лару и завоевал титул WBA в полулегком весе
Вуд вернул себе титул.
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