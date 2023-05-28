Ли Вуд победил Маурисио Лару и завоевал титул WBA в полулегком весе

Британский боксер Ли Вуд завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе.

Вуд одержал победу над мексиканцем Маурисио Ларой. Поединок продлился все запланированные 12 раундов и завершился победой Вуда единогласным решением судей (118-109, 118-109, 116-111).

Примечательно, что перед боем Лара был лишен титула, так как не смог сделать вес.

Вуд потерял титул чемпиона мира в феврале, уступив Ларе нокаутом, однако теперь смог вернуть чемпионский пояс себе.

На счету Вуда 30 боев, в которых он одержал 27 побед и потерпел три поражения. Маурисио Лара потерпел третье поражение в карьере при 26 победах.