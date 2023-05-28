Джошуа пока не получал контракта от Фьюри

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа пока получал контракта на бой от Тайсона Фьюри.

Ранее 34-летний британец заявил, что хочет провести бой с 33-летним соотечественником в сентябре на «Уэмбли» и уже отправил ему образец соглашения.

«Хирн отрицает слова Тайсона Фьюри о том, что Энтони Джошуа получил проект контракта на бой. Он подтвердил, что Джордж Уоррен хочет возобновить переговоры, но добавил, что Эй Джей уже не верит Фьюри», — написал журналист Майкл Бенсон на своей странице в соцсети.

Отмечается, что приоритетом для Энтони остается бой в августе, а затем поединок с Деонтеем Уайлдером в декабре.