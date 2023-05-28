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Экс-чемпион мира Константин Цзю отругал сына Никиту после его победы

Затем титулованный отец похвалил и оценил успех сына.
28 мая 2023 18:57
автор: Александр Евграфов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что отругал сына Никиту после его победу над Бенджамином Боммбером.

«Я начал с этого. Конечно, потом похвалил. Очень горжусь их действиями. Хороший нокаут, качественный. Думаю, этот апперкот будет их определенной карточкой», — сказал Цзю в интервью Meta MMA.

По мнению Константина сыну просто нужны бои, даже такого уровня, поскольку необходимо наработать практику, не обращая внимания на злопыхателей.

В среду Никита Цзю победил Боммбера техническим нокаутом в первом раунде. Цзю-младший провел на ринге шесть поединков и во всех победил.

источник: Mma.metaratings.ru
Экс-чемпион мира Константин Цзю отругал сына Никиту после его победы
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