Федерация бокса Швейцарии вышла из состава Международной ассоциации бокса

Федерация бокса Швейцарии объявила о своем выходе из состава Международной ассоциации бокса (IBA) и присоединении к новой организации World Boxing, созданной США, сообщается на сайте Swiss Boxing.

Формальной причиной демарша стало заявление Международного олимпийского комитета о том, что турниры под эгидой IBA, возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым, больше не могут рассматриваться в качестве квалификационных к Олимпиаде.

Швейцарские функционеры обвинили IBA в коррупции и нарушении этики.

В конце февраля Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в IBA и создании новой организации World Boxing.

В нее вошли федерации стран, которые были недовольны допуском к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. По этому же 19 стран, в том числе и Швейцария, бойкотировали чемпионаты мира.