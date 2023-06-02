Назван размер призового фонда «Кубка Победы-2023»

Призовой фонд второго розыгрыша «Кубка Победы» составит 7,5 миллиона рублей, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на пресс-службу Федерации бокса России.

Боксер получит за каждую победу по 30 тысяч рублей. Команда победитель турнира будет награждена 3 млн рублей, коллектив, занявший второе место, - 2 млн, третье - 1 млн рублей.

Первый этап пройдет 12 июня в Перми, в нем в четвертьфиналах сойдутся команды «Кама» (боксеры из Приволжского федерального округа) и «Сталинград» (Южный ФО), а также «Москва» и «Урал» (Уральский ФО).

Оставшиеся четвертьфиналы состоятся 15 июня в Санкт-Петербурге, в них сразятся команды «Ленинград» (Санкт‑Петербург и Северо‑Западный ФО) и «Сибирь» (Сибирский и Дальневосточный ФО), а также «Тула» (Центральный ФО) и «Кавказ» (Северо‑Кавказский ФО).

Полуфиналы пройдут 8 или 9 июля в Казани, а суперфинал и матч за третье место - 15 июля в Оренбурге.

Каждый бой будет состоять из четырех раундов по три минуты, при равенстве очков победа присуждается сильнейшему в последнем раунде.

Соревнования будут проходить в пяти весовых категориях: до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг.