«Отправлю в нокаут этого засранца». Чарло высказался о Тиме Цзю

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло пообещал одержать досрочную победу над австралийским боксером, сыном Кости Цзю - Тимом.

«Когда я смогу драться, я отправлю в нокаут этого австралийского засранца. Этот говнюк постоянно разевает рот и болтает. Когда я подерусь с тобой, для тебя все будет кончено», - написал в своих социальных сетях Чарло.

Чарло сообщал, что рассчитывает встретиться с Цзю в июле или августе 2023 года.

Цзю следующий бой проведет с с Карлосом Окампо (34-2) 18 июня в Австралии.