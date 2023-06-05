Украинский боксер Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF и WBO заключил соглашение со Skill Challenge Promotions.

«Для мeня большая честь вeрнуться в Саудовскую Аравию. Это прeкрасная возможность поработать с его высочeством принцем Халедом и достичь цeли завоевать титул WBC в супертяжeлом весе и стать абсолютным чемпионом мирa», — заявил Усик на пресс-конференции.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что украинца «интересуют только большие гонорары». В марте стало известно, что объединительный бой между Усиком и британцем не состоится.