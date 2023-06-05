ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Последний бой спортсмен провел в августе 2022 года.
05 июня 2023 17:11
автор: Александр Поволоцкий

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF и WBO заключил соглашение со Skill Challenge Promotions.

«Для мeня большая честь вeрнуться в Саудовскую Аравию. Это прeкрасная возможность поработать с его высочeством принцем Халедом и достичь цeли завоевать титул WBC в супертяжeлом весе и стать абсолютным чемпионом мирa», — заявил Усик на пресс-конференции.

Ранее промоутер Тайсона Фьюри заявил, что украинца «интересуют только большие гонорары». В марте стало известно, что объединительный бой между Усиком и британцем не состоится.

источник: «Советский спорт»
Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии
Последний бой спортсмен провел в августе 2022 года.
05.06.2023 17:11
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Отправлю в нокаут этого засранца». Чарло высказался о Тиме Цзю
Бой может состояться летом.
04.06.2023 15:23
Бокс
автор: Александр Кожевников
Штырков отреагировал на желание Федора Емельяненко провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Штырков отреагировал на желание Федора Емельяненко провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Американец – бывший абсолютный чемпион мира.
03.06.2023 12:06
Бокс
автор: Игорь Брагин
Титульный поединок Усика и Дюбуа перенесли на 24 августа
Перенос связан с празднованием Дня независимости в Украине.
02.06.2023 18:01
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Назван размер призового фонда «Кубка Победы-2023»
Турнир для боксерских команд регионов.
02.06.2023 14:41
Бокс
автор: Максим Скороходов
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа отклонил предложение Фьюри о поединке
Джошуа намерен сосредоточиться на подготовке к другому поединку.
01.06.2023 19:57
Бокс
автор: Александр Евграфов
Федерация бокса Швейцарии вышла из состава Международной ассоциации бокса
Организация намерена присоединиться к альтернативной организации, созданной США
01.06.2023 15:32
Бокс
автор: Александр Евграфов
Муслим Гаджимагомедов заявил, что хочет завоевать золото на Олимпиаде в Париже
Муслим является двукратным чемпионом мира.
31.05.2023 17:35
Бокс
автор: Александр Кожевников
Фьюри назвал Усика клоуном из-за отказа от боя
Британец заявил, что украинец значительно потерял в деньгах.
30.05.2023 13:06
Бокс
автор: Максим Скороходов
Тим Цзю был прооперирован перед боем с Окампо
Тим Цзю был прооперирован перед боем с Окампо
Поединок состоится 18 июня.
30.05.2023 12:09
Бокс
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.