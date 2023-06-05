Менеджер Бивола рассказал о недопустимых условиях боя с Альваресом

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что условия реванша, предложенные мексиканцем Саулем Альваресом, неприемлемы.

«Они не хотят реванша. Знают, что сильно проиграли в первом бою и у них мало шансов на победу во втором. Разве может быть реванш на тех же условиях, когда бой был проигран? Мы смотрим вперед, наша цель – это Артур Бетербиев», - цитирует Корнилова ESPN.

Альваресу и Биволу по 32 года, у мексиканца 59 побед при двух поражениях и двух ничьих, россиянин одержал 21 победу в 21 бою. В мае минувшего года Бивол победил Альвареса.