Дмитрий Бивол: бой мечты на сегодня - Бетербиев

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол заявил, что мечтает провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Бой за титул — бой мечты, на сегодня это Бетербиев. Я понимаю, что вопрос направлен на то, чтобы я назвал кого-то конкретного. У меня в мечтах бой, где будут на кону титулы. Должна быть цель», - приводит слова Дмитрия Бивола «Спорт день за днем».

Бивол провел последний поединок в ноябре 2022 года, одержав победу над мексиканцем Хильберто Зименесом. Бетербиев в последнем бою одержал победу над Энтони Ярдом. Оба российских боксера еще ни разу не проигрывали в карьере.