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МОК 7 июня проведет внеочередное собрание по вопросу восстановления IBA в правах

Международная ассоциация бокса утверждает, что выполнила все требования.
07 июня 2023 08:10
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет 7 июня внеочередное собрание после того, как организацию уведомили о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) выполнила требования по восстановления в правах, сообщает Reuters.

IBA отправила в МОК соответствующее письмо с просьбой о восстановлении.

Напомним, что IBA была лишена организации отбора на Олимпиаду и самого олимпийского турнира из-за управленческого кризиса, претензий к судейству и отсутствия финансовых источников помимо российских спонсоров. IBA уверяет, что решила все вопросы.

Добавим, что IBA является единственной международной организацией, разрешающей российским и белорусским спортсменам выступать под своим флагом.

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источник: Reuters
МОК 7 июня проведет внеочередное собрание по вопросу восстановления IBA в правах
Международная ассоциация бокса утверждает, что выполнила все требования.
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