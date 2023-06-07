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Промоутер Усика поставил ультиматум Тайсону Фьюри

07 июня 2023 11:43
автор: Степан Шереметьев

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о переговорах с британцем Тайсоном Фьюри.

Соперники могут провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии в конце 2023 года.

«Скоро команда Фьюри получит официальное предложение. И это будет решение Тайсона - принять его или отклонить. Мы сделали все возможное, чтобы бой состоялся. Считайте, что это ультиматум», - сказал Красюк в интервью IFL TV.

В последнем поединке Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа раздельным решением судей. Всего на его счету 20 поединков, в которых он одержал 20 побед.

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Промоутер Усика поставил ультиматум Тайсону Фьюри
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