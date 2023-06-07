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Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.
07 июня 2023 18:46
автор: Александр Евграфов

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал сессии МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, сообщается на сайте МОК.

В 2019 году МОК приостановил членство IBA, а в 2022 году пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр после того, как IBA продлила контракт с «Газпромом».

Нарекания также вызвало то, что организация разрешила российским и белорусским боксерам принять участие в чемпионатах мира со своими государственными символами.

При этом исполком рекомендовал внеочередной сессии МОК сохранить бокс в программе игр в Париже.

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

В апреле этого года была создана федерация World Boxing, которая собирается забрать у IBA роль руководящего органа в виде спорта. Ряд национальных организаций уже заявили, что планируют присоединиться к новой организации.

источник:
Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса
Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.
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