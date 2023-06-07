Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал сессии МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, сообщается на сайте МОК.

В 2019 году МОК приостановил членство IBA, а в 2022 году пригрозил исключить бокс из программы Олимпийских игр после того, как IBA продлила контракт с «Газпромом».

Нарекания также вызвало то, что организация разрешила российским и белорусским боксерам принять участие в чемпионатах мира со своими государственными символами.

При этом исполком рекомендовал внеочередной сессии МОК сохранить бокс в программе игр в Париже.

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

В апреле этого года была создана федерация World Boxing, которая собирается забрать у IBA роль руководящего органа в виде спорта. Ряд национальных организаций уже заявили, что планируют присоединиться к новой организации.