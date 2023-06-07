ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Григорий Дрозд: международная боксерская общественность поддерживает Умара Кремлева

МОК рекомендовал отозвать признание IBA.
07 июня 2023 20:00
автор: Александр Кожевников

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд высказался о решении МОК отозвать признание Международной боксерской ассоциации.

«У IBA есть множество достижений. В словах МОК нет объективности. Международная федерация в полной мере выполняет все условия по развитию бокса. Международная боксерская общественность поддерживает Кремлева. Если ее не будут пускать на Олимпийские игры, я думаю, что возникнут альтернативные международные игры. На Олимпиаде свет клином не сошелся», - приводит слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал сессии МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса.

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

Нарекания также вызвало то, что организация разрешила российским и белорусским боксерам принять участие в чемпионатах мира со своими государственными символами.

источник: «Спорт-Экспресс»
Григорий Дрозд: международная боксерская общественность поддерживает Умара Кремлева
МОК рекомендовал отозвать признание IBA.
07.06.2023 20:00
Бокс
автор: Александр Кожевников
Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса
Организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.
07.06.2023 18:46
Бокс
автор: Александр Евграфов
Промоутер Усика поставил ультиматум Тайсону Фьюри
Промоутер Усика поставил ультиматум Тайсону Фьюри
07.06.2023 11:43
Бокс
автор: Степан Шереметьев
МОК 7 июня проведет внеочередное собрание по вопросу восстановления IBA в правах
МОК 7 июня проведет внеочередное собрание по вопросу восстановления IBA в правах
Международная ассоциация бокса утверждает, что выполнила все требования.
07.06.2023 08:10
Бокс
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Бивол: бой мечты на сегодня - Бетербиев
Две непобежденных россиянина могут провести очный поединок.
06.06.2023 21:31
Бокс
автор: Александр Кожевников
Менеджер Бивола рассказал о недопустимых условиях боя с Альваресом
Команду боксера не устроили условия реванша.
05.06.2023 19:01
Бокс
автор: Александр Евграфов
Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии
Последний бой спортсмен провел в августе 2022 года.
05.06.2023 17:11
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Отправлю в нокаут этого засранца». Чарло высказался о Тиме Цзю
Бой может состояться летом.
04.06.2023 15:23
Бокс
автор: Александр Кожевников
Штырков отреагировал на желание Федора Емельяненко провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Штырков отреагировал на желание Федора Емельяненко провести боксерский поединок с Роем Джонсом
Американец – бывший абсолютный чемпион мира.
03.06.2023 12:06
Бокс
автор: Игорь Брагин
Титульный поединок Усика и Дюбуа перенесли на 24 августа
Перенос связан с празднованием Дня независимости в Украине.
02.06.2023 18:01
Бокс
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.