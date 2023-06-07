Григорий Дрозд: международная боксерская общественность поддерживает Умара Кремлева

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов в первом тяжелом весе Григорий Дрозд высказался о решении МОК отозвать признание Международной боксерской ассоциации.

«У IBA есть множество достижений. В словах МОК нет объективности. Международная федерация в полной мере выполняет все условия по развитию бокса. Международная боксерская общественность поддерживает Кремлева. Если ее не будут пускать на Олимпийские игры, я думаю, что возникнут альтернативные международные игры. На Олимпиаде свет клином не сошелся», - приводит слова Дрозда «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал сессии МОК отозвать признание Международной ассоциации бокса.

Вопрос будет рассмотрен на предстоящей внеочередной сессии МОК, которая состоится 22 июня.

Нарекания также вызвало то, что организация разрешила российским и белорусским боксерам принять участие в чемпионатах мира со своими государственными символами.