Александр Гвоздик назвал победителя в возможном бою Бетербиев – Усик

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Александр Гвоздик высказался о возможном фаворите в поединке между россиянином Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Усиком.

«Даже не знаю. Бой не был бы лёгким ни для одного, ни для другого. Но поединок получился бы интересным. Мне кажется, сейчас Саша победил бы его снова, потому что он уже понял, как побеждать куда более крупных парней, чем Бетербиев», - рассказал Гвоздик в эфире канала «Два Боковых/Two Sides» на YouTube.

Бетербиев и Усик встречались в любительском боксе. Один бой остался за Артуром, дважды победу одержал Усик.