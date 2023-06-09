Кубок Победы по боксу включён в спортивные игры ПМЭФ-2023

Призер чемпионата мира по боксу Всеволод Шумков возглавит команду «Ленинград» на Кубке Победы. Турнир с участием ведущих боксёров страны вновь включён в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

15 июня под эгидой ПМЭФ-2023 пройдут два четвертьфинала, в которых встретятся «Ленинград» и «Сибирь», «Тула» и «Кавказ». А стенд Федерации бокса России второй год подряд будет представлен на выставке ПМЭФ.

«Участие лидеров сборной России в крупнейших форумах становится хорошей традицией. В прошлом году на ПМЭФ мы запустили Кубок Победы, а на Восточном экономическом форуме провели матчевый встречу Россия – Азия. В этом году Федерация бокса России продолжит рассказывать о себе бизнесу и готова поделиться успешными примерами проведения турниров в новых форматах», – сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Спортивные игры ПМЭФ-2023 объединяют соревнования по 18 видам спорта. Оператор Игр – спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт». «Советский спорт» является партнёром Игр.