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Гвоздик заявил, что поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом

Первый поединок прошел в мае прошлого года.
09 июня 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о помощи мексиканцу Саулю Альваресу.

Спортсмен заявил в эфире YouTube-канала «Два боковых», что будет спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в рамках подготовки к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом.

«Уже пригласил меня в качестве спарринг-партнера. Возможно, через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — заявил Гвоздик.

Напомним, что в мае 2022 года Альварес проиграл Биволу и не смог стать чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе.

источник: «Советский спорт»
Гвоздик заявил, что поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом
Первый поединок прошел в мае прошлого года.
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