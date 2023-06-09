Гвоздик заявил, что поможет Альваресу в подготовке к реваншу с Биволом

Украинский боксер Александр Гвоздик рассказал о помощи мексиканцу Саулю Альваресу.

Спортсмен заявил в эфире YouTube-канала «Два боковых», что будет спарринг-партнером абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе в рамках подготовки к реваншу с россиянином Дмитрием Биволом.

«Уже пригласил меня в качестве спарринг-партнера. Возможно, через месяц мы начнем. Буду пытаться его мотивировать, чтобы во второй раз получилось лучше», — заявил Гвоздик.

Напомним, что в мае 2022 года Альварес проиграл Биволу и не смог стать чемпионом мира по версии WBA Super в полутяжелом весе.