Уайлдер рассказал, когда может провести бой против Нганну

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер может провести поединок против камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

По словам боксера, команды спортсменов уже ведут переговоры о проведении боя. Вероятно, он состоится в конце 2023 года.

«Эти разговоры ведутся с привлечением команд. Это подлинный вариант, все возможно. Все самое лучшее еще впереди. Посмотрим, как все сложится. Когда все в итоге произойдет, то это будет великолепно», – цитирует Уайлдера MMA Fighting.

Напомним, за всю карьеру на профессиональной ринге Уайлдер одержал 43 победы и потерпел два поражения. Еще один поединок завершился вничью.

Что касается Нганну, то камерунец был чемпионом UFC в тяжелом весе. Он не смог договориться с лигой о продлении контракта и ушел в PFL.