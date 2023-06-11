Лопес нанес Тэйлору первое поражение в карьере и стал чемпионом WBO

Американский боксер Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора из Шотландии и завоевал титула чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе.

Отметим, что бой в весовой категории до 63,5 кг продлился все 12 раундов. Он завершился победой Лопеса решением судей.

Таким образом, Джош потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Статистика 32-летнего представителя Великобритании теперь составляет 19 побед и одно поражение. Аналогичные показатели у 25-летнего боксера из США.

Добавим, что в со-главном бою встретились Ксандер Саяс из Пуэрто-Рико и боливийский спортсмен Рональд Крус. Саяс победил единогласным решением судей.