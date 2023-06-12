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Бой между Мейвезером-младшим и внуком гангстера Готти завершился массовой дракой (видео)

Ни рефери, ни охрана ничего не смогли сделать.
12 июня 2023 12:07
автор: Александр Евграфов

Выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти III завершился массовой дракой.

По ходу боя рефери не раз призывал бойцов следовать правилам, однако к его словам не прислушивались, а когда в шестом раунде он остановил бой, то ринг выбежали представители команд боксеров.

Вскоре участников потасовки вывели с ринга. Победитель в поединке выявлен не был, бой был досрочно остановлен из-за того, что оба спортсмена не слушали инструкций.

Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, который провел на ринге 50 боев и во всех победил. Джон Готти является внуком известного гангстера

источник: «Советский спорт»
Бой между Мейвезером-младшим и внуком гангстера Готти завершился массовой дракой (видео)
Ни рефери, ни охрана ничего не смогли сделать.
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