Бой между Мейвезером-младшим и внуком гангстера Готти завершился массовой дракой (видео)

Выставочный бой между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и Джоном Готти III завершился массовой дракой.

По ходу боя рефери не раз призывал бойцов следовать правилам, однако к его словам не прислушивались, а когда в шестом раунде он остановил бой, то ринг выбежали представители команд боксеров.

Вскоре участников потасовки вывели с ринга. Победитель в поединке выявлен не был, бой был досрочно остановлен из-за того, что оба спортсмена не слушали инструкций.

Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, который провел на ринге 50 боев и во всех победил. Джон Готти является внуком известного гангстера