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Бивол готов подраться с Бетербиевым под флагом Киргизии

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявлял, что боя между двумя россиянами не будет.
12 июня 2023 14:24
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) провести объединительный бой с чемпионом по версии трех других боксерских организаций (IBF, WBC и WBO) Артуром Бетербиевым (19-0) под флагом Киргизии.

«Это не проблема. Если Боб Арум не будет продвигать этот поединок, то с кем подерется Бетербиев? Я вообще не вижу в этом проблемы. Я считаю, что это просто политика, которая не имеет ничего общего с поединком. У Дмитрия киргизские корни. Он родился в Киргизии, у него есть киргизский паспорт», - приводит слова менеджера Бивола Вадима Корнилова «Спорт-Экспресс».

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бивол не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию. Такой же позиции придерживается и глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

источник: «Спорт-Экспресс»
Бивол готов подраться с Бетербиевым под флагом Киргизии
Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявлял, что боя между двумя россиянами не будет.
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