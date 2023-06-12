IBA намерена подать апелляцию, если МОК лишит ее признания

Международная боксерская ассоциация подаст апелляцию в CAS на МОК.

Как сообщает Reuters, это произойдет, если Международный олимпийский комитет лишит IBA признания.

Напомним, что МОК признания невыполненными условия, которые выдвинул организации в конце 2021 года. Свое решение комитет примет на предстоящей внеочередной сессии. Она запланирована на 22 июня.

В 2019 году МОК отстранил Международную боксерскую ассоциацию от организации турнира на ОИ из-за различных проблем. Речь шла об управленческих, финансовых, судейских и этических нарушениях.

Международный олимпийский комитет самостоятельно руководил отбором и соревнованиями на Играх 2020 года в Токио и контролирует квалификацию на ОИ-2024.