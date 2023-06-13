Макгрегор поддержал внука гангстера Готти в его противостоянии с Мейвезером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал Джона Готти III, внука известного гангстера Джона Готти в его конфликте с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я поддержу Готти. Война продолжается», - написал Макгрегор.

Ранее выставочный бой между Готти и Мейвезером был остановлен судьей в шестом раунде и завершился дисквалификацией Готти за неоднократные захваты. После решения рефери на ринге произошла потасовка.

Позже Готти назвал в соцсетях Мейвезера своим врагом на всю жизнь. В августе 2017 года Макгрегор и Мейвезер провели боксерский поединок, в котором ирландец потерпел поражение.